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Россия

В Госдепартаменте анонсировали встречу с Россией по кибербезопасности 07.02.2017 07:00

Представители США и России проведут на следующей неделе встречу, посвященную кибербезопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя координатора по вопросам кибербезопасности в Госдепартаменте Мишель Маркофф.

«Я вижу моего коллегу, посла [спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея] Крутских, довольно регулярно… Мы виделись в ноябре в Женеве», — сказала дипломат, добавив, что рассчитывает встретиться с ним на следующей неделе в Женеве.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы республиканца Дональда Трампа.

Сам избранный президент после посвященной кибератакам встречи с представителями разведслужб признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры США, но выразил уверенность, что хакеры на результат выборов не повлияли. Заявления о попытках Москвы повлиять на исход выборов в США он назвал «охотой на ведьм».

Москва все обвинения подобного рода последовательно отвергает.

Lenta.ru

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