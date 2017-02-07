Сотрудник департамента корпоративных коммуникаций телекомпании Fox News Джейми Рокас заявил ТАСС о том, что журналист Билл О'Райли, который в ходе интервью с президентом США Дональдом Трампом обвинил президента России Владимира Путина в убийствах, намерен выступить с разъяснениями в своей авторской передаче.

«Билл затронет эту тему в своей сегодняшней передаче», — сказал Рокас.

При этом он не уточнил, будет ли О'Райли извиняться за свои слова.

Журналист Билл О'Райли заявил во время интервью с американским президентом, что «Путин — убийца» после слов Трампа о том, что он уважает российского лидера. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле считают недопустимыми и оскорбительными высказывания О'Райли в адрес Путина и рассчитывают получить извинения.

Gazeta.ru