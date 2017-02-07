Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что российско-грузинские отношения находятся в режиме «стратегического терпения», передает РИА «Новости».

«Отношения с Россией в том же режиме, в каком были ранее, то есть в режиме стратегического терпения, у которой есть свои сложные стороны. Я имею ввиду те соглашения, которые были оформлены с Абхазией и Цхинвальским регионом по стратегическому сотрудничеству и они очень проблемны. Мы говорим об этом на всех международных аренах», — сказал Маргвелашвили.

Ранее специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе не исключил, что при определенных условиях тема восстановления дипотношений Москвы и Тбилиси может появиться на повестке дня.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в августе 2008 года после того, как Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом в октябре 2012 года новое правительство Грузии назвало одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с Россией.

Gazeta.ru