Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан заявил, что не видит оснований для отмены санкций против России. Об этом он рассказал радио «Свобода».

«Я не вижу никаких оснований для отмены санкций», — сказал Хан.

По его словам, будущее санкций зависит от выполнения минских договоренностей.

«Санкции были введены из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не изменилась», — резюмировал еврокомиссар.

Ранее главы МИД ЕС не стали обсуждать вопрос антироссийских санкций, поскольку не увидели прогресса в выполнении минских соглашений.

Gazeta.ru