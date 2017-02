Вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала Fox Newsзаявил, что слова президента Дональда Трампа про президента России Владимира Путина не были как-либо направлены против американского народа.

«Заявления, которые он сделал, не были в какой-либо мере направлены на одинаковую моральную оценку высоких идеалов и практик американского народа и народа России», — сказал он.

Пенс подчеркнул, что Трамп ищет способ начать новые отношения с народом России и с его властями. По его словам, президент руководствуется вопросом: «Есть ли пути, по которым мы можем начать работать вместе?»

При этом вице-президент также подчеркнул, что США находятся перед «очень серьезными испытаниями».

«По правде говоря, нам нужно создать новые коалиции и новые партнерства для противостояния радикальному исламскому терроризму. В особенности Россия и США имеют общего врага в лице ИГИЛ», — пояснил Пенс.

Ранее Трамп во время интервью на Fox News отметил, что в мире и в США есть много убийц, и Америка тоже не самая невинная страна. Так он прокомментировал слова ведущего Билла О'Райли, который назвал Путина «убийцей».

VP PENCE: President Trump's statement was not a moral equivalency between Russia and the U.S. pic.twitter.com/JuOEVWkr7O