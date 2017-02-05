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Россия

Трамп подтвердил, что уважает Путина, но это не означает поддержку во всем 05.02.2017 23:57

Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает президента РФ Владимира Путина, как и многих других людей, но это не означает, что он во всем поддерживает российского лидера.

"Я уважаю его. Я уважаю многих людей, но это не значит, что я вместе с ними", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox. В воскресенье телекомпания распространила небольшой фрагмент этой записи.

Как отметил Трамп, Путин "является лидером своей страны". "Я говорю, что лучше поладить с Россией, чем не поладить", — отметил он.

В субботу телеканал Fox News распространил другой фрагмент того же интервью, в котором Трамп отметил, что вовсе необязательно, что он поладит с Путиным. Он также подчеркнул, что будет хорошо, если Россия поможет США в борьбе террористической группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта".

Интервью с Трампом будет транслироваться на разных телеканалах сети Fox в воскресенье, понедельник и вторник.

РИА Новости

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