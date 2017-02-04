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Россия

Жириновский планирует баллотироваться в президенты в 2018 году 04.02.2017 17:18

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, переизбранный в субботу председателем партии либерал-демократов на ближайшие четыре года, заявил, что планирует принять участие в выборах президента РФ в 2018 году.

"Скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже шестой раз. Это рекорд в масштабах Европы", — сказал он журналистам в Москве, где проходит ХХХ съезд партии.

Лидер ЛДПР выразил уверенность, что представители партии войдут в новый состав правительства РФ после проведения президентских выборов.

"Хотел бы выразить уверенность здесь, на трибуне 30-го съезда ЛДПР, что при формировании очередного правительства России после выборов президента в марте следующего года в правительстве России появятся и представители ЛДПР", — сказал он.

РИА Новости

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