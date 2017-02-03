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Рабочий из Азербайджана погиб, упав с крыши детского сада в поселке под Петербургом 03.02.2017 09:37

Рабочий, занимавшийся кровельными работами на крыше выездной дачи детского сада в поселке Солнечное Курортного района Петербурга, сорвался с высоты и погиб, сообщил ФБА "Экономика сегодня" источник в правоохранительных органах.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 1 февраля. Возле дома 370 на Приморском шоссе обнаружили тело 27-летнего гражданина Азербайджана, бригадира кровельных работ ООО "Рентранс".

В полиции отметили, что иностранец имел разрешение на работу и регистрацию в Петербурге. 

По словам медиков, мужчина разбился, упав с высоты шести метров.

Экономика сегодня

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