Рабочий, занимавшийся кровельными работами на крыше выездной дачи детского сада в поселке Солнечное Курортного района Петербурга, сорвался с высоты и погиб, сообщил ФБА "Экономика сегодня" источник в правоохранительных органах.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 1 февраля. Возле дома 370 на Приморском шоссе обнаружили тело 27-летнего гражданина Азербайджана, бригадира кровельных работ ООО "Рентранс".

В полиции отметили, что иностранец имел разрешение на работу и регистрацию в Петербурге.

По словам медиков, мужчина разбился, упав с высоты шести метров.

Экономика сегодня