Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что конструктивный диалог с Украиной осложнен "откровенно" антироссийским курсом, пишет в пятницу "Известия" со ссылкой на ответ министра на депутатский запрос по поводу решения Дорогомиловского районного суда от 27 декабря прошлого года.

"Выстраивание в настоящее время сколь-либо конструктивного диалога с нынешним киевским режимом на практике осложнено откровенно антироссийским курсом, проводимым украинскими властями, отсутствием у Киева готовности к налаживанию сотрудничества между нашими странами", — приводит слова главы МИД РФ газета.

По словам Лаврова, "основной задачей российского руководства, органов исполнительной власти, включая, разумеется, МИД России, было и остается прежде всего отстаивание интересов РФ, защита прав наших соотечественников".

Также глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что "мы заинтересованы в том, чтобы Украина в конечном итоге стала предсказуемым успешным государством, живущим в мире и согласии с Россией".

РИА Новости