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Россия

Новый постпред США при ООН назвала условие снятия санкций против России 03.02.2017 05:42

Новый постпред США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления заявила, что антироссийские санкции должны быть в силе, пока Москва не отдаст Украине контроль над возвращенным в состав России Крымом, передает РИА «Новости».

«Крым - это часть Украины. Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом», — сказала она.

Также Хейли обвинила Москву в эскалации конфликта в Украине.

«Этого не должно было случится, так быть не должно. Мы (Вашингтон. – «Газета.Ru») на самом деле хотим улучшения отношений с Россией. Однако вопиющая ситуация на востоке Украины заставляет строго осудить действия России», — цитирует Reuters слова постпреда.

Ранее министерство финансов США сообщило об ослаблении санкций, введенных против ФСБ России, разрешив согласовывать с российским ведомством поставки американской компьютерной техники.

Крым является субъектом Российской Федерации.

Gazeta.ru

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