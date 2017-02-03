Президент США Дональд Трамп заявил, что не ослаблял антироссийских санкций, следует из сообщения Белого дома.

Изменения в документах по санкциям Минфина в отношении ФСБ не облегчили их, а лишь уточнили действия ограничений, подчеркнул представитель Белого дома Шон Спайсер, назвав это "обычной практикой".

Ранее министерство финансов США сообщило об изменении санкционного режима против ФСБ, введенного в связи с обвинением ведомства в причастности к кибератакам.

В опубликованном на сайте Минфина документе отмечается, что теперь разрешается "запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения", выданные ФСБ России на "продукты информационных технологий". При этом общая стоимость оплаты не должна превышать пяти тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.

Санкции против ФСБ и еще восьми российских учреждений ввела в конце декабря администрация Барака Обамы. При этом никаких доказательств причастности России к хакерским атакам власти США не предъявили.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что опубликованные данные не представляют для России интереса, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

РИА Новости