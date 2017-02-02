Власти США ослабили санкционный режим в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Это следует из документа «Генеральная лицензия номер 1», который опубликовало санкционное подразделение Минфина США.

Согласно документу, разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года. Отмечается, что сохранятся некоторые исключения.

Напомним, новые санкции в отношении России 44-й президент США Барак Обама ввел в декабре перед тем, как покинуть свой пост. Тогда в черный список попали пять ведомств — в том числе ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ, а также шесть человек. Среди них — глава ГРУ Игорь Коробов и другие высокопоставленные сотрудники этой спецслужбы Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

Кроме того, в списке оказалось двое российских хакеров — Евгений Богачев, а также Алексей Белан. В своей последней пресс-конференции он заявил, что ограничительные меры в отношении России были введены из-за ее посягательства на суверенитет и целостность Украины. При этом Барак Обама отметил важность конструктивных отношений с Россией.

После США к антироссийским санкциям присоединились Великобритания, Австралия, Япония и Евросоюз.

КоммерсантЪ