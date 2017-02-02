Житель Кабардино-Балкарии (Россия) вынес из «Сбербанка России» крупную сумму денег и сбежал в Азербайджан.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Согласно сообщению, заместителем прокурора Кабардино-Балкарской Республики Маховым утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, находившегося в международном розыске и экстрадированного из Азербайджана.

42-летний житель республики обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 161 Уголовного кодекса РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере»).

По версии следствия, житель республики с целью незаконного обогащения по предварительному сговору с рядом лиц, совершил грабеж и похитил денежные средства, принадлежавшие ОАО «Сбербанк России» в размере 11,408 миллиона рублей. Затем он сбежал в Азербайджан, но был задержан и передан правоохранителям России.

Отметим, что совершенное преступление является особо тяжким и предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Тимур Рзаев, Э.Т.