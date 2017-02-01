Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, на территории края произошла авария частного микроавтобуса.

Автобус "Мерседес" направлялся из Сочи в Баку, но вынужден был остановиться в 2:50 у села Стародубского на дороге Кочубей-Зеленокумск-Минеральные Воды, так как из-за холодов в баках машины замерзла солярка.

"В автобусе находилось 20 человек, из них двое детей. В настоящее время они размещены в сельском детском саду. Организовано горячее питание и предоставлены места для отдыха", - цитирует ставропольских спасателей Интерфакс.

Сейчас ремонт автобуса ведется под охраной ГИБДД, а за порядком в детском саду следит наряд ППС.

Вестник Кавказа