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Россия

Российский омбудсмен выразила отношение к экстрадиции Лапшина в Азербайджан 01.02.2017 10:16

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает недопустимой выдачу гражданина России, блогера Андрея Лапшина Азербайджану.

«Считаю недопустимой выдачу с территории союзного государства России и Белоруссии в Азербайджанскую Республику гражданина России, независимого журналиста Александра Лапшина», - приводятся слова Москальковой на сайте омбудсмена, сообщает РИА Новости.

«Это прямо установлено частью 1 статьи 61 Конституции РФ: «Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству».

«Поддержку своей позиции я получила в МИД России и других профильных ведомствах», - добавила она.

Москалькова также напомнила российским гражданам, выезжающим за рубеж, «о необходимости изучать и соблюдать законодательство иностранных государств».

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал и Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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