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Россия

Сотрудников ФСБ обвинили в госизмене в пользу США 01.02.2017 15:58

Двум сотрудникам ФСБ, а также бывшему менеджеру «Лаборатории Касперского» предъявлено обвинение в госизмене в пользу США.

Как передает Русская служба Би-би-си, об этом сообщил агентству Интерфакс адвокат одного из арестованных по этому делу.

Руководитель «Команды 29» Иван Павлов подтвердил, что речь идет о руководителе Центра информационной безопасности ФСБ России Сергее Михайлове и его подчиненном Дмитрии Докучаеве, а также о бывшем главе отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслане Стоянове.

«Не знаю, как остальные, но мой подзащитный вину не признает», - сказал Павлов. При этом он не стал конкретизировать, чьи именно интересы он представляет.

Ранее СМИ сообщали о том, что в декабре 2016 года по подозрению в государственной измене были арестованы двое сотрудников ФСБ и менеджер «Лаборатории Касперского». Официальных подтверждений этому не поступало.

В понедельник был подтвержден арест журналиста Владимира Аникеева по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации. Источники Интерфакса сообщают, что дело, по которому арестован Акинфеев, имеет отношение к взломам персональных аккаунтов высокопоставленных российских чиновников и известных бизнесменов, и что аресты Акинфеева, Михайлова, Докучаева и Стоянова взаимосвязаны.

Сообщалось также о возможной причастности Аникеева к хакерской группе «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай»).

1news.az

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