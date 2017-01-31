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Россия

Азербайджанец стал новым замминистра экономического развития России 31.01.2017 01:18

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Азера Талыбова заместителем министра экономического развития РФ.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

До этого назначения Талыбов занимал должность руководителя секретариата председателя ЦБ. В Минэкономразвития он займет место недавно ушедшего замминистра экономики Игоря Ревы, который курировал департаменты обеспечения деятельности, кадров и организационного развития, правовой и финансовый департаменты.

Азер Талыбов родился 10 февраля 1979 года в г. Москве. В 2002 году окончил магистратуру МГИМО (У) МИД РФ. В период с ноября 2002 г. по июнь 2008 г. работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли. С июня 2008 г. по июнь 2012 г. занимал пост помощника министра экономического развития. В июне 2012 г. перешел на должность руководителя аппарата помощника президента Российской Федерации, которую занимал до июля 2013 г. Затем был назначен руководителем секретариата председателя Банка России. С 28 января 2017 г. - заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Указом президента РФ награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".

АПА

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