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Азербайджанец в России организовывал клиентам групповой секс в саунах - ВИДЕО 31.01.2017 12:10

Азербайджанец, работавший администратором сауне в Королеве (Подмосковье), на протяжении полугода помогал клиентам на несколько часов обрести вторую половину (а порой и не одну), организуя интим-досуг.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на телеканал «360», пресс-служба подмосковного управления МВД опубликовала оперативное видео задержания содержателя притона.

Как много девушек легкого поведения «контролировал» 42-летний уроженец Азербайджана, остается неизвестным - в микрорайоне Юбилейный полицейские застали на месте трех представительниц древнейшей из профессий, приехавших обслуживать одного мужчину. Девушки, впрочем, поначалу отказывались признавать вину и ссылались на ошибочный звонок, который и привел их в парную.

Но затем жрицы любви признали, что по приглашению администратора периодически посещают различные сауны города, тем самым зарабатывая на жизнь. В помещении имелись небольшие комнаты с кроватями, где они могли уединяться с мужчинами.

Тарифная сетка не баловала изобилием — за два часа «горячего общения» клиент платил 7 тысяч рублей, при этом 1 тысяча шла в карман распорядителя.

Теперь азербайджанец рискует на пять лет отправиться за решетку по статье «Организация занятия проституцией». Его «подопечные» отделались штрафом в размере 2 тысяч рублей и были отпущены по домам.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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