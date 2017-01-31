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Россия

Deutsche Bank заплатит $625 млн штрафа за махинации при торговле российскими акциями 31.01.2017 06:00

Немецкий Deutsche Bank заплатит $625 млн штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в период с 2011 по 2015 годы, передает Reuters.

Финансовый регулятор штата Нью-Йорк NYSDFS сообщил, что банк заплатит $425 млн за отмывание денег путем «зеркальных транзакций». Данные операции, как заявили в NYSDFS, способствовали выводу $10 млрд из России, что является нарушением законов штата.

В свою очередь британский финансовый регулятор FCA наложит штраф на Deutsche Bank в размере около $200 млн.

По данным обоих регуляторов, банк покупал в Москве акции за рубли. Затем связанные с Deutsche Bank стороны продавали эти же акции на Лондонской бирже. При этом клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило участвовать в деле финансовому регулятору штата Нью-Йорк.

В декабре 2016 года Deutsche Bank выразил готовность выплатить $7,2 млрд министерству юстиции США по делу, связанному с облигациями с ипотечным покрытием. Спустя месяц Минюст США подтвердил данную информацию.

Gazeta.ru

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