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Россия

Трамп и Путин не обсуждали вопрос санкций, заявили в Белом доме 30.01.2017 00:24

Администрация США пока не приняла решение относительно снятия или сохранения санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы против России, этот вопрос не обсуждался между президентами двух стран в ходе телефонной беседы в субботу, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Путин и Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и в Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом. Непосредственно перед этим Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а после разговора с российским лидером побеседовал с президентом Франции Франсуа Олландом.

"Мы еще не приняли никакого решения по санкциям… Это не обсуждалось вчера во время телефонного разговора", — заявил Спайсер в воскресенье в интервью телеканалу ABC.

В то же время пресс-секретарь отметил, что "президент ничего не исключает", назвав при этом Трампа "переговорщиком мирового уровня".

"Он (Трамп) не приходит к людям и не говорит им, что он намерен исключить (из переговорного процесса), чтобы добиться лучшей возможной сделки для этой страны (США)", — добавил Спайсер.

Он подтвердил, что администрация США намерена обсуждать с Россией борьбу с терроризмом, в том числе в Сирии, и "кризис в Алеппо".

"Есть область, где мы должны работать с ними (РФ) вместе, если мы собираемся победить ИГИЛ. Думаю, это первый шаг", — сказал Спайсер.

РИА Новости

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