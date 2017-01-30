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Россия

Грузия и Россия допустили возврат к диалогу о восстановлении дипотношений 30.01.2017 09:30

Спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе не исключил, что при определенных условиях тема восстановления дипотношений с Россией может появиться на повестке дня.

Об этом пишет газета «Известия».

По словам Абашидзе, в Тбилиси готовы продолжать диалог по практическим вопросам в Праге и женевские международные дискуссии. Кроме того, отметил он у «грузинской стороны есть для этого готовность и политическая воля».

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин приветствовал готовность грузинского коллеги к обсуждению темы восстановления дипотношений.

«Как известно, не Россия разорвала дипломатические отношения в сентябре 2008 года, и с нашей стороны препятствий для их восстановления не было и нет. Так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси», — отметил он.

Очередная встреча Абашидзе с Карасиным намечена на первую неделю февраля. В ходе нее дипломаты в первую очередь обсудят торгово-экономические связи, транспортные коммуникации и «определенные гуманитарные проблемы».

Lenta.Ru

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