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Россия

Кадыров сообщил о ликвидации трех связанных с ИГИЛ боевиков в Чечне 30.01.2017 06:20

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе спецоперации в Чечне ликвидированы трое боевиков, действиями которых руководил вербовщик группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» из Сирии. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Чечни.

Спецоперация, по словам Кадырова, проводилась в городе Шали, где полицейские попытались остановить подозрительных лиц.

«В ответ на предложение предъявить документы они открыли огонь и бросили гранату. От полученных ранений и осколочных травм скончались сотрудник ОМВД по Шалинскому району, сержант полиции Али Муслимханов, и приехавший домой сотрудник ППС УМВД по городу Грозному, уроженец Шали Ислам Яхаджиев», — сообщил глава Чечни.

Также он сообщил, что в результате атаки пострадали два мирных жителя. В конечном итоге правоохранители ликвидировали нападавших.

«Известно, что данной группой из Сирии руководил уроженец Шали Магомед Рашидов, который в течение трех лет находится в рядах Иблисского государства (группировки «Исламское государство Ирака и Леванта». — прим. «Газеты.Ru») и по интернету вербует молодежь», — добавил Кадыров.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в дагестанском Хасавюрте ликвидированы три боевика.

Gazeta.ru

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