USD1.9165
EUR2.0563
RUB0.0320
Brent55.24
WTI52.98
Золото1 193.35
S&P 500 Index2 294.69
Nikkei 22519 346.74
Россия

Михаил Леоньтьев журналистам: «Не ваше собачье дело» 30.01.2017 17:32

Пресс-секретарь российской государственной компании «Роснефть» Михаил Леонтьев вновь «отличился» своими неэтичными высказываниями – на этот раз в отношении журналиста Republic.

Как сообщает Medusa, вопрос возник в связи с вывозом российскими компаниями из Венесуэлы миллиардов боливаров (местной валюты), и предполагается, что одним из крупных покупателей этой валюты в России могла стать госкомпания «Роснефть».

На просьбу прокомментировать эту информацию пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил: «Не ваше собачье дело».

Напомним, что это не первый такого рода «укус» М.Леонтьева.

Ранее он послал в неприглядное место корреспондента «Дождя», попросившего прокомментировать, почему глава «Роснефти» Игорь Сечин ездит на автомобиле с мигалкой в кто время, как его имя не входит в список должностных лиц, кому полагается спецсигнал на машине.  «Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении», — ответил тогда на вопрос «Дождя» М.Леонтьев.

При этом, как пишет «Медиазона», впоследствии пресс-секретарь «Роснефти» оценил свою реакцию на вопрос телеканала «Дождь» как корректную и вежливую.

«Я считаю, что я был предельно корректен. Если вы имеете в виду «Дождь», как он процитировал… ну куда уж вежливее? «Вашим превосходительством» назвать? Я использовал самые что ни на есть политесные формы отправления товарищей по месту назначения», — сказал Леонтьев.

Еще одну провокацию М.Леонтьев допустил в отношении главы «Лукойла» Вагита Алекперова, практически назвав его «обнаглевшим взяточником». Комментируя The Insider резонансное задержание экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, он отметил: «Скажу уже не как пресс-секретарь Роснефти, а как Михаил Леонтьев. Не знаю, что творится, он <Улюкаев> берет деньги ни за что, вот это наглость. Много. Берет ни за что, просто потому что такой красивый! Совершенное хамство! Я понимаю там Алекперов или другие люди! Совершенно обнаглели! Я за ним слежку не вел. «Роснефть» — потерпевшая морально, а была бы и материально, если бы правоохранительные органы хуже работали. 2 миллиона долларов ни за что, якобы деньги дали за положительную оценку со стороны Минэконома. Оценка «Башнефти» и так не могла быть отрицательной».

На то высказывание Леонтьева чрезвычайно отреагировал руководитель пресс-службы «Лукойла» Виталий Матушкин. На своей странице в Facebook он опубликовал открытое письмо к главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину, в котором призвал последнего «не позволять одному сотруднику портить образ целой организации» и сравнил обрывочные мысли Леонтьева с высказываниями «пациентов наркологических диспансеров».

Читайте по теме:

Пресс-секретарь «Роснефти» корреспонденту «Дождя»: Пройдите, пожалуйста, в жопу

Пресс-секретарь «Роснефти» корреспонденту BBC: Ребят, вы охренели на самом деле

Пресс-секретарь «Роснефти» Леонтьев назвал Вагита Алекперова «обнаглевшим взяточником»

1357количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
53-летняя звезда сериала «Кёсем Султан» шокировала «голым» платьем, схожим с нарядом Ирины Шейк – ФОТОВ Индии «девочка-змея» сбрасывает кожу каждые 45 дней - ФОТОСиноптики сообщают: дороги покроются льдомЭштон Катчер раскритиковал Дональда Трампа за его политику против мусульман – ВИДЕОВ Узбекистане в ТРЦ мать уронила ребенка с эскалатора, малыш умер – ВИДЕОЗвезда сериала «Vatanım Sensin» подверглась травле в социальных сетях – ФОТОСамые яркие моменты дня рождения Айгюн Кязимовой – ФОТОО том, почему повышенное давление может являться признаком очень серьезных проблем со здоровьемПранк в Баку: Кому окажут помощь скорее - плохо или хорошо одетому человеку? - ВИДЕОМашаллах Ахмедов взят под арест в зале суда

НОВОЕ НА САЙТЕ

30 января18:49 Члены Организации ветеранов войны, труда и ВС Азербайджана награждены почетными дипломами Президента18:44 Стали известны лого и слоган «Евровидения 2017» - ФОТО – ВИДЕО18:34 Награжден ряд лиц, отличившихся в сфере работы с молодежью18:28 Сотрудник полиции: «В магазине закончилась соль, иначе я бы продолжил посыпать дороги» - ВИДЕО18:20 Самир Аббасов отметил юбилей во главе «Сумгайыта»18:12 Jerusalem Online: Факты оккупации, игнорируемые международным сообществом17:56 Иванку Трамп осудили за платье стоимостью 5 000 долларов в разгар протестов против миграционной политики ее отца – ФОТО17:48 Расписание матчей 16 тура «Топаз премьер-лиги»17:40 Женщину сняли с самолета из-за решения Дональда Трампа - ФОТО17:32 Михаил Леоньтьев журналистам: «Не ваше собачье дело»17:24 Евросоюз планирует расширить диалог и сотрудничество с Азербайджаном17:16 Азербайджанский военнослужащий покончил с собой из-за девушки? – ФОТО17:08 Глава МИД Катара посетит Азербайджан16:55 Президент Азербайджана принял гендиректора Еврокомиссии - ФОТО16:47 Увидел свет очередной номер альманаха «Военный сектор»