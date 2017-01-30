Пресс-секретарь российской государственной компании «Роснефть» Михаил Леонтьев вновь «отличился» своими неэтичными высказываниями – на этот раз в отношении журналиста Republic.

Как сообщает Medusa, вопрос возник в связи с вывозом российскими компаниями из Венесуэлы миллиардов боливаров (местной валюты), и предполагается, что одним из крупных покупателей этой валюты в России могла стать госкомпания «Роснефть».

На просьбу прокомментировать эту информацию пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил: «Не ваше собачье дело».

Напомним, что это не первый такого рода «укус» М.Леонтьева.

Ранее он послал в неприглядное место корреспондента «Дождя», попросившего прокомментировать, почему глава «Роснефти» Игорь Сечин ездит на автомобиле с мигалкой в кто время, как его имя не входит в список должностных лиц, кому полагается спецсигнал на машине. «Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении», — ответил тогда на вопрос «Дождя» М.Леонтьев.

При этом, как пишет «Медиазона», впоследствии пресс-секретарь «Роснефти» оценил свою реакцию на вопрос телеканала «Дождь» как корректную и вежливую.

«Я считаю, что я был предельно корректен. Если вы имеете в виду «Дождь», как он процитировал… ну куда уж вежливее? «Вашим превосходительством» назвать? Я использовал самые что ни на есть политесные формы отправления товарищей по месту назначения», — сказал Леонтьев.

Еще одну провокацию М.Леонтьев допустил в отношении главы «Лукойла» Вагита Алекперова, практически назвав его «обнаглевшим взяточником». Комментируя The Insider резонансное задержание экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, он отметил: «Скажу уже не как пресс-секретарь Роснефти, а как Михаил Леонтьев. Не знаю, что творится, он <Улюкаев> берет деньги ни за что, вот это наглость. Много. Берет ни за что, просто потому что такой красивый! Совершенное хамство! Я понимаю там Алекперов или другие люди! Совершенно обнаглели! Я за ним слежку не вел. «Роснефть» — потерпевшая морально, а была бы и материально, если бы правоохранительные органы хуже работали. 2 миллиона долларов ни за что, якобы деньги дали за положительную оценку со стороны Минэконома. Оценка «Башнефти» и так не могла быть отрицательной».

На то высказывание Леонтьева чрезвычайно отреагировал руководитель пресс-службы «Лукойла» Виталий Матушкин. На своей странице в Facebook он опубликовал открытое письмо к главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину, в котором призвал последнего «не позволять одному сотруднику портить образ целой организации» и сравнил обрывочные мысли Леонтьева с высказываниями «пациентов наркологических диспансеров».

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