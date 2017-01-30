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Россия

В Литве предложили забрать у России Калининградскую область 30.01.2017 03:36

Депутат сейма Литвы Линас Бальсис предложил забрать у России Калининградскую область, передает Baltnews.lt.

Депутат заявил, что «время Калининграда закончилось». Он заявил, что Калининградская область не была отдана России навсегда.

«Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — сказал он.

По его мнению, заняться возвращением территории должны либо Литва, либо ЕС, либо Вильнюс и Брюссель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дискуссии о пересмотре итогов Второй мировой войны могут открыть «ящик Пандоры».

Калининградская область является субъектом Российской Федерации.

Gazeta.ru

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