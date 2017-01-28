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Россия

Британия будет настаивать на сохранении санкций против России, заявила Мэй 28.01.2017 01:00

Великобритания будет настаивать в ЕС на том, чтобы санкции против РФ сохранялись до выполнения минских соглашений, заявила британский премьер Тереза Мэй на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Великобритания будет настаивать и будет призывать к этому европейских партнёров, чтобы санкции против РФ были сохранены до выполнения минских соглашений", — сказала она.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию в Украине.

РИА Новости

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