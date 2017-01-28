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Россия

Вице-президент США присоединится к телефонным переговорам Трампа и Путина 28.01.2017 08:00

Вице-президент США Майк Пенс присоединится к телефонным переговорам президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в субботу, сообщил Белый дом.

Участие Пенса в переговорах значится в распространенном в пятницу вечером по местному времени расписании вице-президента. Примечательно, что Белый дом не сообщает об участии Пенса в телефонных переговорах Трампа с лидерами Германии, Франции, Японии и Австралии, которые также состоятся в субботу.

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно говорил, что намерен "поладить" с Россией и рассчитывает наладить с Москвой взаимодействие в борьбе с терроризмом. За это Трамп подвергался ожесточенным нападкам своего оппонента, кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон.

При этом Пенс на дебатах с кандидатом демократов в вице-президенты Тимом Кейном обозначил жесткую линию на противостояние с Россией, в том числе в Сирии и Европе.

В расписании президента США на субботу в 12 часов по местному времени (20.00 мск) значатся переговоры с российским президентом из Овального кабинета Белого дома. До разговора с Путиным Трамп поговорит по телефону с премьером Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. После общения с Путиным запланированы переговоры с французским президентом Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

РИА Новости

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