Белый дом рассчитывает, что телефонные переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоятся в 20 часов по московскому времени в субботу, сообщил Белый дом.

В расписании президента США на субботу в 12 часов по местному времени значатся переговоры с российским президентом из Овального кабинета Белого дома. До разговора с Путиным Трамп поговорит по телефону с премьером Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. После общения с Путиным запланированы переговоры с французским президентом Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в субботу должен состояться разговор Путина и Трампа.

РИА Новости