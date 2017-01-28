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Россия

Пол Райан и Митч Макконнелл выступили против снятия санкций с России 28.01.2017 05:15

Спикер палаты представителей США республиканец Пол Райан и лидер республиканского большинства в палате Митч Макконнелл выступил против снятия американских санкций с России.

Старший советник президента США Келлианн Конуэй в интервью телеканалу Fox News в пятницу заявила, что вопрос отмены санкций против России обсуждается. Сам Дональд Трамп позже сказал, что говорить о снятии санкций с России пока рано.

"Обама слишком поздно наложил их (санкции). Я думаю, они должны остаться", — заявил Райан в интервью газете Politico.

Макконнелл, в свою очередь, назвал Россию единственной страной, которая "не заслуживает ослабления санкций".

"Я против снятия санкций с русских. Эти санкции были наложены из-за их действий в Крыму, восточной Украине. а теперь, как мы знаем, они вмешивались в наши выборы", — заявил Макконнелл в другом интервью Politico.

РИА Новости

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