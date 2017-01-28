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Россия

Трамп: говорить о снятии санкций c России пока рано 28.01.2017 01:33

Президент США Дональд Трамп считает, что пока рано говорить о снятии санкций c России. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, сообщает The Guardian.

Трамп не стал называть темы, которые обсудит в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным 28 января, однако подчеркнул, что о снятии санкций говорить пока рано.

При этом он отметил, что хотел бы хороших отношений со всеми странами, но понимает, что это невозможно. Больше всего он желает хороших отношений с Россией и Китаем.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на санкциях против России до тех пор, пока минские соглашения не будут выполнены.

Ранее Тереза Мэй прибыла в Белый дом на встречу с Трампом.

Gazeta.ru

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