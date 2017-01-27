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Россия

Госдума РФ отменила уголовную ответственность за побои в семье 27.01.2017 13:44

Госдума РФ на заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о переводе первого случая домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений.

При этом второй и последующий случаи домашнего насилия предлагается оставить уголовными преступлениями, сообщает «Интерфакс».

Под «побоями» законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, а легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье.

Законопроект исключает из числа уголовно-наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц, но только если эти побои совершены впервые.

Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторные побои ответственность будет наступать по уголовному законодательству.

В настоящее время побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицируются как административное правонарушение, а в семье – как уголовное преступление. Такие поправки были приняты Госдумой летом этого года.

После принятия законопроекта в Госдуме в первом чтении генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд направил руководству Госдумы и Совета Федерации письмо, в котором выразил обеспокоенность возможным принятием закона о декриминализации первого случая домашнего насилия.

1news.az

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