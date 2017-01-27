Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что попытается помешать Дональду Трампу снять антироссийские санкции, если президент США действительно предпримет эти шаги.

Маккейн отметил, что это "недальновидный курс", передает агентство Рейтер.

"Если он это сделает, я буду работать со своими коллегами, чтобы не допустить отмену санкций против России", — сказал 80-летний сенатор, известный как "ястреб" внешней политики и сторонник усиления санкций против России.

Ранее советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила в интервью телеканалу Fox News, что вопрос отмены антироссийских санкций обсуждается в контексте "улучшения отношений с различными иностранными лидерами и державами".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин в субботу вечером проведет телефонный разговор с Трампом. Глава государства намерен лично поздравить Трампа с инаугурацией, также лидеры обсудят двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

Трамп не раз заявлял, что намерен приложить все усилия, чтобы нормализовать отношения с Россией. По словам президента США, это будет выгодно обеим сторонам.

РИА Новости