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Россия

Советник Трампа: США рассматривают вопрос снятия санкций с России 27.01.2017 19:56

Вопрос отмены антироссийских санкций обсуждается, заявила старший советник президента США Келлианн Конуэй в интервью телеканалу Fox News.

«Все это обсуждается», — ответила она на вопрос журналистов телеканала о том, будет ли эта тема подниматься по время телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Советник отметила, что все это делается в контексте «улучшения отношений с различными иностранными лидерами и державами». Россию она назвала «еще одной страной, которая  имеет соответствующие ресурсы и готова примкнуть к США для того, чтобы вместе уничтожить радикальный исламский терроризм».

Ранее Конуэй рассказала в интервью телеканалу CBS, что Трамп и Путин обсудят борьбу с терроризмом, а также ряд других вопросов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин в субботу вечером проведет телефонный разговор с Трампом. Глава российского государства намерен лично поздравить Трампа с инаугурацией, также лидеры обсудят двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

Трамп не раз заявлял, что намерен приложить все усилия, чтобы нормализовать отношения с Россией. По словам президента США, это будет выгодно обеим сторонам.

РИА Новости

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