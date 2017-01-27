В Кремле не знают о возможных планах администрации нового президента США Дональда Трампа снять санкции против России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее журналист Politico Сьюзан Глассер сообщила, что администрация Трампа готовит указ об ослаблении антироссийских санкций. По данным ее источников, проект предполагает отмену ограничений в одностороннем порядке.

"Нет, ничего об этом неизвестно. И насколько я понимаю, информация обезличенная, не знаю, насколько она соответствует действительности", — сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о подготовке указа.

По словам представителя Кремля, в субботу Путин намерен лично поздравить Трампа с инаугурацией. Во время телефонного разговора президенты также обсудят двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

Песков отметил, что этот разговор будет первым с момента вступления Трампа в должность президента США, и призвал не ждать от переговоров "субстантивных контактов по всему периметру".

Сам Дональд Трамп в интервью Fox News ранее заявил, что намерен приложить все усилия, чтобы нормализовать отношения с Россией. По словам президента США, это будет выгодно обеим сторонам.

РИА Новости