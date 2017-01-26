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Россия

В Дели скончался посол России в Индии 26.01.2017 12:49

Посол России в Индии Александр Кадакин скончался в Нью-Дели в четверг на 68-м году жизни в результате болезни.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

«Посольство РФ в республике Индия с глубоким прискорбием извещает, что 26 января после непродолжительной болезни в одной из центральных больниц Нью-Дели скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Индии А.М.Кадакин. На посту главы российской дипломатической миссии он работал с ноября 2009 года. Вся дипломатическая карьера А.М.Кадакина с 1971 года была тесно связана с развитием российско-индийских отношений», — говорится в сообщении посольства РФ в Индии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала смерть Кадакина огромной потерей.

«У нас огромная потеря. Сегодня, 26 января 2017 года в Нью-Дели на 68 году жизни умер посол России в Индии Александр Кадакин. Уникальный, выдающийся, легендарный — все про него», — написала она на своей странице в Facebook.

А.Кадакин родился 22 июля 1949 года в Кишиневе. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, тогда же приступил к дипломатической службе, начав работу в посольстве СССР в Индии. В 1978-1989 годах работал в центральном аппарате МИД, а в 1989-м вернулся в Индию в качестве советника-посланника.

В 1992-1997 годах возглавлял российскую дипмиссию в Непале, в 1997-1999 годах был директором Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ. В 1999-2004 годах Кадакин провел первую командировку в качества посла РФ в Индии. В 2004-2005 годах – посол по особым поручениям МИД, а с 2005 года по 2009 год был послом России в Швеции. В октябре 2009 года был вновь назначен послом в Индии.

Являлся академиком Российской академии естественных наук, владел английским, хинди, румынским, урду, французским языками.

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