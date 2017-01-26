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Россия

Кадыров раскритиковал Министра образования РФ из-за запрета хиджабов в школах 26.01.2017 09:18

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал главу Минобрнауки  РФ Ольгу Васильеву за требование запретить хиджабы в российских школах.

Об этом он написал в своем инстаграме.

По словам Кадырова, «платок — не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки». Он также добавил, что свобода совести и свобода вероисповедания гарантируются российской конституцией.

«Видимо, не все чиновники читали эту статью. Министр образования Ольга Васильева заявила: «Конституционный суд принял решение, что хиджабу, как подчеркивающему национальную принадлежность, не место в школе! Поэтому я считаю, что этот вопрос был решен Конституционным судом… И не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть. Это мое глубокое личное убеждение». Но КС данный вопрос не рассматривал и решение по нему не принимал! Выводы, основанные на несуществующем решении, должны быть признаны ошибочными и вводящими граждан России в заблуждение», — написал он.

По его словам, Васильева вправе высказывать свое «личное убеждение», но оно не принимает силу закона. Он также выразил удивление тем, что министр «навязывает свое личное убеждение миллионам граждан».

«Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают. Я должен их забрать из школы и вместе с ними искать место, где позволят девочкам быть мусульманками?» — написал глава Чечни.

Кадыров добавил, что тема платков подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы.

Ранее глава Минобрнауки заявила, что школьницы не должны подчеркивать свое вероисповедание атрибутами.

Gazeta.ru

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