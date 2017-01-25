Жертвы Тахмасиба Ахмедова должны банкам четыре миллиона рублей.

Обольстителю 37 лет. Он хорош собой, умеет красиво врать, щедр на комплименты. Женщин искал в соцсетях или знакомился в кафешках, подсаживаясь за столик. Отношения развивались бурно, и спустя недолгое время влюбленные дамы были готовы на все. Даже взять большой автокредит.

Об этом пишет Комсомальская Правда.

Одна из историй приключилась еще четыре года назад. Хитрец пожаловался подруге, что ему не дают кредит, а он присмотрел себе «Тойоту Камри» почти за 800 тыс. руб. Ежемесячные платежи обещал покрывать сам, загвоздка лишь в "бумажках". Когда автомобиль был куплен, альфонс взял у подружки ключи и документы, а потом пропал.

Позже обманутой челябинке пришла повестка из суда — она задолжала банку огромную сумму с процентами за просрочку. Процесс она проиграла и вдобавок выплатила судебные издержки.

Установлено, что Тахмасиб Ахмедов почти два года занимался преступным промыслом. За это время он похитил и перепродал семь автомобилей на общую сумму 4 млн. руб. Кроме того, похитил 370 тысяч рублей у одной из жертв. Среди обманутых: пять женщин и двое мужчин, — сообщает прокуратура Челябинской области.

Обвиняемый Ахмедов родом из Азербайджана: никогда не имел документов, дома, работы. Существовать за чужой счет, обманывая людей — его образ жизни. Выбирал одиноких женщин от 30 до 40 лет. Среди его жертв есть и мужчины — это знакомые, которых он ловко уговаривал на кредит, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» консультант Курчатовского районного суда Челябинска Наталья Наумова.

Ахмедов говорил, что трудится на стройке, и ему нужен автомобиль, чтобы добираться до работы.

17 января состоялся суд. Афериста признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса «Мошенничество в крупном размере» и «Кража в крупном размере». Ему назначили 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сыщики вышли на афериста, остается тайной следствия. Известно лишь, что на момент вынесения приговора Ахмедов уже сидел за кражу.

А в обвинительном приговоре значится, что в обмане женщин он сознался самостоятельно — написал явку с повинной. Кстати, новое решение суда будет обжаловано адвокатом Ахмедова. Поэтому в законную силу оно еще не вступило.

КП