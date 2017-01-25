Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Хельсинки отказался отвечать на вопросы российских журналистов, сообщает украинский телеканал NewsOne.

Порошенко заявил, что не будет общаться с российской прессой до "освобождения" Донбасса.

"Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию", — передает NewsOne слова украинского президента.

Представителям какого СМИ были адресованы эти слова, не уточняется.

Власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в конфликт в Донбассе. В Москве не раз подчеркивали, что Россия не имеет отношения к событиям на юго-востоке Украины и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризис.

РИА Новости