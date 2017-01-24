Комиссия по иностранным делам палаты представителей федерального парламента Бельгии во вторник отвергла проект резолюции, который призывал власти страны инициировать отмену Европейским союзом экономических санкций против России. Об этом РИА «Новости» рассказал автор документа, депутат ассамблеи от оппозиционной Народной партии Альдо Каркасси.

«Дебаты состоялись. Проект резолюции отвергнут почти единогласно», — заявил он.

По словам Каркасси, данная резолюция «призывает правительство Бельгии поставить на уровне властей Евросоюза вопрос о снятии экономических санкций с России».

Также депутат выразил мнение, что внесением этого документа на рассмотрение парламента королевства Народная партия «откроет дискуссию о санкциях, которые в первую очередь наносят урон бельгийским предприятиям, в частности производителям овощей и фруктов, больше других пострадавшим в результате санкционного режима».

В самом проекте резолюции отмечается, что Россия не является стороной гражданского конфликта на востоке Украины и выполняет взятые на себя обязательства по его урегулированию. Кроме того, в документе содержится призыв к введению санкций «против Киева, который явно нарушает свои обязательства», а Россия при этом называется «другом и союзником» в борьбе против терроризма и террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта».

В июле 2016 года бельгийский парламент принял к рассмотрению резолюцию об отмене санкций, введенных странами Евросоюза в отношении России.

РИА Новости