Рамзан Кадыров опубликовал в своем инстагрме видео, на котором он радуется снегу в горах Беноя. На видео также есть депутат Годсумы Адам Делимханов и другие приближенные главы Чечни.

По традиции Рамзан Кадыров сопроводил видео комментарием. «Детство! Прекрасная пора! Время, когда душа свободна от забот, тревог, печали, когда тебя радуют солнечный зайчик, певчая птичка, первый снег», — написал глава республики.

На записи Кадыров хватает нескольких друзей, в том числе и Адама Делмханова, и бросает их в снег. Все дружно смеются.

«Мы с дорогими братьями вдоволь насладились свежим воздухом, первозданной природой. Кое-кому посчастливилось поваляться в снегу! Дети есть дети, даже будучи взрослыми людьми», — так глава Чечни закончил восторженный пост.

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