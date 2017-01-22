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Россия

В Астане проходит встреча представителей Ирана, России и Турции 22.01.2017 12:38

Встреча делегаций России, Ирана и Турции проходит в Астане перед начало переговоров по Сирии, передает РИА Новости.

В ней, в частности, принимают участие глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин, замглавы МИД Ирана Хосейн Джабер Ансари, а также турецкая делегация.

Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января и, как ожидается, продлится два дня. В столицу Казахстана уже прибыли делегации РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. По данным МИД Казахстана, переговоры пройдут в гостинице Rixos President Astana. В сообщении внешнеполитического ведомства также отмечается, что переговоры пройдут за закрытыми дверями.

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