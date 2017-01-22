Министр энергетики России Александр Новак заявил, что уровень добычи нефти в России с начала января составляет около 11,1–11,15 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

«С начала года параметры (сокращения добычи нефти. — «Газета.Ru») примерно у нас сохраняются на уровне 100 тысяч [баррелей в сутки]», — сказал он.

По оценке Новака, добыча нефти в России в январе составляет примерно 11,1–11,15 млн баррелей в сутки.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что экономика России адаптировалась к низким ценам на нефть и санкциям.

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