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Россия

Песков заявил о готовности Путина к встрече с Трампом 21.01.2017 12:31

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом вряд ли состоится в ближайшие недели. Возможно, на ее подготовку уйдут месяцы.

Об этом официальный представитель Кремля рассказал в интервью британскому телеканалу ВВС.

Дмитрий Песков: «Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы».

По словам представителя Кремля, дата встречи, возможно, будет обсуждаться во время телефонных переговоров президентов двух стран после инаугурации Трампа. Пока же никаких точных сведений о сроках или месте проведения нет. При этом Песков подчеркнул, что президент России будет готов к встрече со своим американским коллегой.

Дмитрий Песков: «Я не сомневаюсь, что Путин будет готов к этому».

Ранее британские СМИ сообщили, что встреча Путина и Трампа якобы пройдет в столице Исландии. Представители обеих сторон опровергли эти слухи.

Накануне, 20 января, в Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа. Миллиардер-республиканец вступил в должность 45-го президента США.

«НТВ»

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