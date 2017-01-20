Официант одного из ресторанов в Барнауле вернул посетителю сумку, в которой находились 4 миллиона рублей (76 тыс. долларов).

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу, 20 января, сообщил владелец заведения «Мит-Холл koster» Алексей Павленко.

По словам ресторатора, сумку с деньгами оставила компания друзей, отмечавшая продажу автомобиля.

«Наш сотрудник, он барменом работает и вышел в этот день подменить официанта, обнаружил эту сумку, набитую деньгами», - рассказал Павленко.

«У нас действуют карты лояльности. Клиент ее успел оформить, и по ее данным мы его нашли. Приехал через 15 минут, пересчитал деньги — там было около четырех миллионов рублей пятитысячными купюрами», - добавил он.

Посетитель, как отметил Павленко, не заметил пропажу, и был рад тому, что все деньги возвращены в целости и сохранности. При этом клиент в знак благодарности дал официанту порядка 15-20 тысяч рублей (250 – 335 долларов).

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