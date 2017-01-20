Куйбышевский районный суд Петербурга санкционировал арест водителя автомобиля Mercedes Самира Сеидова, который напал с ножом на экипаж скорой помощи, передает РИА Новости.

Тяжелых последствий удалось избежать только потому, что вовремя вмешалась полиция.

17 января в ходе дорожного конфликта на проезжей части Сеидов возле дома 1 по Михайловской улице, используя нож, угрожал убийством водителю скорой помощи. ЧП предшествовал наезд скорой на стоявший Mercedes. Сеидов обвиняется по двум статьям.

В отношении Сеидова суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 марта включительно. Данное решение принято в связи с тем, что Сеидов может скрыться в Азербайджане, уроженцем которого является.

При этом адвокат назвал доводы следователя голословными, указав на хроническое заболевание Сеидова, и ходатайствовал о домашнем аресте.