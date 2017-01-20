"Росатом" подписал с Ираном дорожную карту по реализации меморандума о расширении сотрудничества в ядерной энергетике, сообщил РИА Новости представитель российской госкорпорации.

Дорожную карту в четверг в Москве подписали заместитель генерального директора "Росатома" Николай Спасский и вице-президент Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Сам меморандум был подписан в Москве 11 ноября 2014 года.

О том, что "Росатом" прорабатывает несколько новых проектов с Ираном, сообщалось в годовом отчете госкорпорации за 2015 год со ссылкой на заместителя генерального директора "Росатома" Николая Спасского.

Говоря о перспективах работы "Росатома" на иранском рынке после достижения международных договоренностей по ядерной программе Ирана, Спасский тогда отметил, что "в более широком смысле, конечно, с возвращением Ирана в мировую экономику перед Россией и российской атомной отраслью открываются очень серьезные перспективы по целому ряду направлений".

РИА Новости