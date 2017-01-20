Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения, что Владимир Путин и российское правительство якобы причастны к кибератакам на ресурсы политических организаций США, передает «Би-би-си».

«Нет никаких действий. Ни российское правительство, ни Кремль, ни лично президент Путин, ни военная разведка не стоят за этими атаками. Если они [атаки] на самом деле были», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь также отметил, что Россия с ежедневной периодичностью подвергается большому количеству хакерских атак, в том числе из США, Германии и Великобритании.

«Неужели вы думаете, что это с большой долей вероятности это означает, что эти атаки на наши электронные системы поддерживаются правительствами в Вашингтоне, в Лондоне или Берлине? Вы, скорее всего, скажете «нет». Об этом не может быть и речи», — сказал Песков, добавив, что у Москвы есть данные о возможной причастности некоторых иностранных спецслужб к данным атакам.

Ранее сообщалось, что в учебных заведениях в штате Калифорния, США, хотят ввести учебный курс о «заговоре правительства России по вмешательству в президентские выборы США 2016 года».

Gazeta.ru