Отношения России и США к концу второго срока американского президента Барака Обамы полностью деградировали, Вашингтон старался "рулить" всеми мировыми процессами, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг.

"Завершила свою деятельность администрация президента США Барака Обамы… К концу второго срока администрации президента Обамы российско-американские отношения полностью деградировали. Всем известно, что США всегда старались "рулить" практически всеми мировыми процессами, беззастенчиво вмешивались во внутренние дела самых разных стран, вели одновременно несколько войн на чужих территориях", — написал Медведев на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что Ирак, "арабская весна", Украина, Сирия являются лишь частью "списка авантюр последних лет". "Их последствия мы наблюдаем до сих пор: от полного развала политических систем в этих странах до войн, жертвами которых стали десятки тысяч человек", — написал российский премьер.

"Объяснение подобным действиям всегда звучало одно: интересы США. Объяснение, которое вполне понятно в самой Америке. Хотя оно и не кажется другим странам столь бесспорным", — написал он.

РИА Новости