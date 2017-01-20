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Россия

Лавров обсудил с главой МИД Армении вопросы двустороннего сотрудничества 20.01.2017 01:33

Ряд вопросов двустороннего армяно-российского сотрудничества обсудили главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Эдвард Налбандян на состоявшейся в четверг в Москве встрече, сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи министры обсудили широкий круг вопросов повестки армяно-российских союзнических взаимоотношений, ход реализации достигнутых между руководителями двух стран договоренностей", — сообщили в пресс-службе.

Налбандян и Лавров коснулись подготовки предстоящего официального визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Москву. Ранее сообщалось, что визит главы армянского кабмина в РФ начнется 24 января.

Собеседники обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов по нагорно-карабахскому урегулированию в Вене и Санкт-Петербурге.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и России также обменялись мнениями вокруг ряда актуальных региональных и международных проблем.

РИА Новости

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