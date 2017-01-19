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Слова Путина о проститутках вызвали бурное обсуждение на Reddit 19.01.2017 23:09

Пользователи популярного социального новостного портала Reddit активно обсуждают слова Владимира Путина, заявившего, что заказчики и авторы фальшивок о Дональде Трампе хуже проституток.

К этой новости на сайте было оставлено более двух тысяч комментариев. Пользователи гадали, защитил ли российский президент таким образом репутацию Дональда Трампа или, наоборот, "подлил масла в огонь".

Некоторые сочли высказывание Владимира Путина "неуважительным" по отношению к секс-работницам, другие разъясняли, что президент не это имел в виду.

"Разница между проститутками и людьми, которые распространяют фальшивки, в том, что у проституток может и не быть выбора, а у них есть", — объяснял один из комментаторов. 

По данным компании Alexa, портал Reddit является седьмым по популярности сайтом в США и занимает 24-е место в мировом рейтинге.  Ежемесячно его посещают более полумиллиарда человек. 

Ранее американские СМИ опубликовали анонимный документ, в которому говорилось, что некие "российские агенты" якобы обладают компроматом на Дональда Трампа. Среди прочего в докладе утверждалось, что Трамп во время визита в Москву якобы позвал в отель проституток.

Владимир Путин прокомментировал эти сообщения во вторник, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Игорем Додоном. Вопрос о компромате, заданный журналистом телеканала Life, вызвал у президента улыбку. "У нас есть такая информационная структура, Life называется. К жизни поближе стараются нас подвинуть", — пошутил Путин.

РИА Новости

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