Криминального авторитета схватили в одном из ресторанов в центре столицы. При нем обнаружили наркотики.
В пресс-центре полиции сообщили, что задержание провели сотрудники ГУ уголовного розыска МВД при силовой поддержке бойцов СОБРа «Рысь» Росгвардии. У 44-летнего криминального авторитета изъяли сверток растительного происхождения.
По результатам экспертизы, содержимое было признано наркотиком. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Пресс-центр МВД: «Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к ранее совершенным преступлениям».
Ахмед Евлоев родился в 1973 году в Ингушетии. В криминальных кругах известен под кличкой Сутулый.
«НТВ»