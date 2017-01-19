Криминального авторитета схватили в одном из ресторанов в центре столицы. При нем обнаружили наркотики.

В пресс-центре полиции сообщили, что задержание провели сотрудники ГУ уголовного розыска МВД при силовой поддержке бойцов СОБРа «Рысь» Росгвардии. У 44-летнего криминального авторитета изъяли сверток растительного происхождения.

По результатам экспертизы, содержимое было признано наркотиком. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пресс-центр МВД: «Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к ранее совершенным преступлениям».

Ахмед Евлоев родился в 1973 году в Ингушетии. В криминальных кругах известен под кличкой Сутулый.

«НТВ»